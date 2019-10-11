SON DAKİKA! Gelir vergisi çok kazanan için artıyor - Haberler

Türkiye'de bir süredir gündemde olan vergi reformunda gelir vergisi oranı artıyor. Bloomberg'in iddiasına göre yüksek gelir diliminde olanların ödeyeceği vergi oranı yüzde 35'ten 45'e çıkarılıyor.

Konuya yakın bir kaynağın aktardığına göre, meclise komisyonuna gönderilen fakat kamuya henüz açıklanmayan teklifte 1 milyon TL veya üzeri yıllık gelire sahip olan kişilerin ödeyeceği verginin yüzde 35'ten yüzde 45'e çıkarılması öngörülüyor.

Teklife göre, 500 bin lira ila 1 milyon TL arasında kazananların tabi olacağı vergi dilimi ise yüzde 40 olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinden henüz bir açıklama yapılmadı fakat "Değişim Başlıyor" temalı 2020-2022 Yeni Ekonomi Programın lansman toplantısında Bakan Albayrak az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınacak bir reform üzerinde çalışıldığını belirtmişti.

Bakan Albayrak toplantıda "Vergi adaleti sağlayacak, çok kazanandan çok, az kazanandan daha az vergi alınmasının önünü açacak ve gelirleri artıracak, uluslararası uygulamaları örnek alan bir vergi reformuyla ilgi adımları atmaya başlıyoruz. " demişti.