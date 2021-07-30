Genç kadına feci dayak! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde 2 kişinin, genç bir kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüğü dehşet anları kameraya yansıdı.

Korkunç olay, geçen gece meydana geldi. İddiaya göre gece geç saatlerde bir kadın ile 2 kişi sokakta tartışmaya başladı. Kısa süren tartışmanın ardından şahıslardan biri kadına yumruk ve tekmelerle saldırdı. Kadın, kendisine yumruk ve tekmeler atan adama elindeki sopayla karşılık verdi.

Sopa karşısında neye uğradığını şaşıran şahıs, olayı uzaktan izleyen arkadaşından yardım istedi. O saldırgan da gelerek kadına yumruk ve tekmelerle saldırdı. İki şahsın saldırısına elinde bulunan sopayla karşılık veren kadın daha fazla dayanamadı ve yere düştü. Saldırganlar kadına yerde de vurmaya devam ederken, yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı.