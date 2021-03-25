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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Genç kız, iğrenç takibi ifşa etti!
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Bursa'da akılalmaz olay! Genç kız, iğrenç takibi ifşa etti!

Bursa'da staj yaptığı iş yerine gitmek üzere evden çıkan G.Ş. adlı genç kız, kendisini takip ettikten sonra sokakta iki araç arasında mastürbasyon yapan tacizciyi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Genç kızın, tacizcinin iğrenç hareketi yaparken kaydettiği görüntüleri yayınladığı sosyal medyadan tepki yağdı. Polis tacizciyi arıyor

SON DAKİKA: Genç kız, iğrenç takibi ifşa etti!
Genç kız, iğrenç takibi ifşa etti!
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DHA

Bursa'da, G.Ş. (18) adlı genç kız, kendisini takip ettikten sonra sokakta mastürbasyon yapan tacizciyi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Polis tacizcinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Türkmeneli Caddesi'nde meydana geldi. G.Ş., staj yaptığı iş yerine gitmek için evden çıkarak, yürümeye başladı. Genç kız bir süre sonra takip edildiğini fark edince cep telefonunun kamerasını açtı.

İĞRENÇ HALDE YAKALADI

Bir gün önce yine takip edildiğini fark ettiği için endişelenen G.Ş., kimliği belirsiz kişinin park halindeki araçların arkasına gittiğini gördü. Bu sırada cep telefonu kamerasıyla kayda giren G.Ş., uzaktan yaklaştığı tacizciyi, pantolonu ve iç çamaşırını indirmiş halde mastürbasyon yaparken yakaladı. Bu durum karşısında şok olan G.Ş., bağırmaya başladı. Genç kızın yardım çağrılarını duyan tacizci ise koşarak uzaklaştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

G.Ş., kendisini takip edip, sokakta mastürbasyon yaparken cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Binlerce tepki gösterilen görüntülerle ilgili yaşadığı olay anını anlatan G.Ş., "Bu sabah staja giderken biri arkasına dönerek, beni takip eder gibiydi. Sonrasında iki arabanın arasına girdi ve benim geçmemi bekledi. Bunu anladım çünkü dün de aynı saatte oradan geçerken pantolonunu açmaya çalıştı ve bugün de aynı hareketi yapacağını anlayıp video çektim" notuyla paylaştı.

Polis, tepki toplayan görüntüdeki tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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