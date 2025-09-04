Gmail çöktü mü? 4 Eylül 2025 Gmail neden açılmıyor, sorun mu var, ne zaman düzelecek?
"Gmail çöktü mü?" sorusu gündemde en çok araştırılan konular arasında zirveye yerleşti. Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google çöktü. Kullanıcılar, 4 Eylül 2025 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Google'ın servislerinden Gmail'e de erişmediklerini belirtti. Konuyla ilgili araştırmalar sürerken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, Gmail çöktü mü? Gmail neden çalışmıyor, sorun mu var, ne zaman düzelecek? İşte, son durum...
GMAİL ÇÖKTÜ MÜ?
Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google çöktü. Google’ın Gmail, Google Drive, Google Play ve YouTube dahil olmak üzere birçok hizmetlerinde kesinti yaşandı.
Kullanıcılar, e-posta gönderip alamamaktan, dosya yükleyememekten ve uygulama mağazasına erişememekten şikayetçi oldu. Kesintinin etkisi, bireysel kullanıcılardan işletmelere ve eğitim kurumlarına kadar geniş bir kitleyi etkiledi.
GMAİL NEDEN AÇILMIYOR, NE ZAMAN DÜZELECEK, SON DURUM NEDİR?
Google, resmi kanallar üzerinden sorunun farkında olduklarını ve çözüm için çalıştıklarını duyurdu.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X hesabından yaptığı açıklamada Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşandığını ifade etti.
Sayan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G’nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız."
KESİNTİNİN BOYUTLARI VE KULLANICI TEPKİLERİ
Kesinti, Türkiye saatiyle sabah saatlerinde başladı ve kısa sürede sosyal medyada yankı buldu. Downdetector’a göre, dünya genelinde binlerce kullanıcı Gmail ve Google Drive’a erişimde sorun yaşadığını bildirdi.
Özellikle iş süreçleri ve eğitim faaliyetleri için Google hizmetlerine bağımlı olan kullanıcılar, kesintiden ciddi şekilde etkilendi. Sosyal medyada, kullanıcılar hayal kırıklıklarını ve alternatif çözümler arayışlarını paylaşırken, bazıları mizahi paylaşımlarla durumu hafifletmeye çalıştı.
İŞ VE EĞİTİM ÜZERİNDEKİ ETKİLER
Google hizmetlerinin kesintisi, özellikle uzaktan çalışma ve eğitimde büyük aksamalara yol açtı. Google Meet ve Google Classroom gibi platformlara erişemeyen kullanıcılar, toplantı ve derslerini ertelemek zorunda kaldı. İşletmeler, Google Drive’daki dosyalara erişim sağlayamayınca iş akışlarında kesintiler yaşadı. Uzmanlar, bu tür kesintilerin, büyük teknoloji şirketlerinin altyapısına olan bağımlılığın risklerini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtiyor.
Google, kesintinin çözümü için çalışmalara devam ederken, kullanıcılara tarayıcı önbelleğini temizleme, farklı bir tarayıcı kullanma veya mobil veri yerine Wi-Fi bağlantısı deneme gibi geçici çözümler önerdi. Ayrıca, kullanıcıların önemli dosyalarını yerel bir sürücüye yedeklemeleri ve alternatif e-posta veya bulut servislerini değerlendirmeleri tavsiye ediliyor. Kesintinin ne kadar süreceği belirsizliğini korurken, Google’ın geçmişte benzer sorunları birkaç saat içinde çözdüğü biliniyor.