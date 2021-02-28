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SON DAKİKA: Göktaşı düştü! Bilim insanlarından açıklama

Meteor düştü, sosyal medyanın bir numaralı gündem maddelerinden biri oldu. Dün gece Türkiye'nin birçok ilinden gözlenen doğa olayı hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Mesut Yılmaz, "Aslında bu çok olağan bir şey. Bizim her yıl birkaç kez karşılaştığımız bir durum. Bu birkaç santimetre büyüklüğünde, 5-10 santimetre büyüklüğünde bir gök cisminin aslında bizim yer atmosferimize girmesiyle aşırı bir sürtünmenin sonucu olarak yanıyor" dedi

SON DAKİKA: Göktaşı düştü! Bilim insanlarından açıklama
İHA

Dün gece saat 22.50 sıralarında Türkiye genelinde gökyüzünde bir cismin kısa bir süre parlaması ve ardından yok olması, gören vatandaşlarda panik ve merak oluşturdu. Bu olayın ardından vatandaşlar sosyal medya platformları üzerinden 'meteor düştü' iddialarını öne sürdü.

Konuyla ilgili İHA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Doç. Dr. Mesut Yılmaz, "Evet videosunu izledim ben de. Aslında bu çok olağan bir şey. Bizim her yıl birkaç kez karşılaştığımız bir durum. Bu birkaç santimetre büyüklüğünde, 5-10 santimetre büyüklüğünde bir gök cisminin aslında bizim yer atmosferimize girmesiyle aşırı bir sürtünmenin sonucu olarak yanıyor. Hatta bazen yanarken ciddi bir patlama da gerçekleştiriyor. Ani bir patlama oluşuyor. Aslında gördüğümüz şey küçük bir gök cisminin, bir parçacığın bizim yer atmosferine girmesi olayıdır" diye konuştu.

BİR YIL İÇERİSİNDE SIK SIK GÖRECEĞİZ

Şu an için bir tehlike olmadığını, korkulmaması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Yılmaz, “Şu an için korkulacak bir şey yok. Zaten bilim insanları bu tür gök cisimlerini takip ediyorlar. Özellikle potansiyel tehlike oluşturabilecek gök cisimlerini sürekli takipteler. Ama bunun gibi olaylar sık sık oluyor zaten. Yıl içerisinde dünyanın çeşitli bölgelerinde her zaman olağan bir şey. 1 yıl içerisinde yüzde 30 ihtimalle bunu sık sık görebileceğimiz bir durum. Bu yüzden çok da korkulacak bir durum değil. Bunlar zaten yer atmosferinde sürtünüp yandığı için yeryüzüne çok fazla ulaşmıyorlar. Dolayısıyla insanlar için herhangi bir ciddi bir tehlike oluşturmuyorlar” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Yılmaz, dünyanın asteroid kuşağında 2 bine yakın gök cismi olduğunu anımsatarak, “Şu an gelecekte bir tehlike yok. Bilim insanları bunların takiplerine devam ediyorlar. Ama bizim özellikle 2 bine yakın gök cismi var asteroid kuşağında bulunan. Bunlar Dünya için potansiyel tehlikeli nesneler ama bu nesneler sürekli olarak gözlemleniyor, onların yörüngeleri sürekli hesaplanıyor, sürekli güncelleniyor. Bu hesaplamalar, güncellemeler sonucunda şu an için gelecekte bu cisimlerin Dünya'ya tehdit oluşturabilecek boyutta bir şey gözükmüyor” şeklinde konuştu.

Ankara Üniversitesi Rasathanesi'nde teleskoplarla bu tür gök cisimlerini gözlediklerinin altını çizen Yılmaz, “Buradaki amaç şu; gelecekte Dünya'ya gerçekten potansiyel tehlike oluşturabilecek bir gök cisminin yörüngesini tespit etmek. Dolayısıyla yerden yaptığımız gözlemler, bu anlamda bize gelecekte yörüngelerini kestirme imkanı veriyor. Eğer bir şekilde Dünya'ya yaklaşma potansiyeli sahip olursa da bizim çok önceden tedbir almamıza da izin veriyorlar” açıklamasında bulundu.

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