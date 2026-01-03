Ardahan'ın Göle ilçesinde termometreler, gece saatlerinde sıfırın altında 39,7 dereceyi gösterdi. Göle, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu.

Göle'de son yılların en soğuk gecesi yaşandı. Göle'de akşam saatlerinde sıcaklık, sıfırın altında 30,5 derece olarak ölçüldü. İlerleyen saatlerde hava daha da soğudu.

TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK YERİ

Göle'de en düşük sıcaklık, eksi 39,7 dereceye kadar düştü. Türkiye'nin en soğuk yeri Göle olurken, Göle'yi eksi 33,8 derece ile Sivas'ın Altınyayla ilçesi takip etti. Göle'nin Yavuzlar köyü de eski 33,2 derece ile Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri oldu.

'GÖLE, KENDİ REKORUNU KIRDI'

Göle'de yaşayan Güven Şimşek, Göle'nin eski 39,7 derece ile kendi rekorunu kırdığını belirtti. Seyyar tablasının önüne soba yakarak ısınan Alican Özen ise "Hava çok soğuk. Belki sobayla biraz olsun havayı ısıtabiliriz" dedi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 50 derece olarak hissedildiğini belirten Külhan İnal da kamyonetinin donmasını önlemek için günde 3-4 kez çalıştırmak zorunda kaldığını söyledi.