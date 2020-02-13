Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe - Beşiktaş maçında kural hatası yaşandığı gerekçesiyle Beşiktaş'ın TFF'ye yaptığı başvurunun neticesi belli oldu.

TFF Yönetim Kurulu, Göztepe-Beşiktaş, Gençlerbirliği-Gaziantep ve Konyaspor-Beşiktaş maçlarında kural hatası olmadığına karar verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı toplantıda;

1- 26.01.2020 tarihindeki Göztepe-Beşiktaş müsabakasıyla ilgili Beşiktaş Kulübü'nün,

2- 24.01.2020 tarihindeki Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçıyla ilgili Gaziantep Futbol Kulübü'nün,

3- 23.11.2019 tarihindeki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili de İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün yaptığı başvuruları değerlendirdi ve söz konusu maçlarda kural hatası olmadığına karar verdi.