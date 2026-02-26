Canlı
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Grand Kartal Otel yangını davası istinafa taşındı | Son dakika haberleri

        Grand Kartal Otel yangını davası istinafa taşındı

        Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın dosyası, istinaf incelemesi yapılmak üzere Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 10:40 Güncelleme:
        Grand Kartal Otel yangını davası istinafa taşındı

        Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın dosyası, istinaf incelemesi yapılmak üzere Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gönderildi.

        BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE SEVK EDİLDİ

        Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen Grand Kartal Otel yangını davasında hazırlanan ve 100'ü aşkın klasörden oluşan dosya, istinaf mahkemesi sıfatıyla inceleme yapacak olan Sakarya Bölge Adliye Mahkemesine sevk edildi.

        DOSYANIN YARGITAY'A GÖNDERİLECEĞİ ÖĞRENİLDİ

        Kamuoyu tarafından yakından takip edilen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği faciaya ilişkin davada, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin yapacağı incelemenin ardından kararını vermesi bekleniyor. İstinaf sürecinin tamamlanmasının ardından dosyanın Yargıtay'a gönderileceği öğrenildi.

