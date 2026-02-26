Sigorta Sayfası programını katılan Howden Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Bölge CEO'su Atınç Yılmaz, alacak sigortalarında savaştan önce savaş bölgesine gönderilen ürünlerin eğer sigortalıysa hasarının ödendiğini belirterek, "Savaşın da bir sigortası var. Politik şiddet sigortası dediğimiz bir ürü... Daha Fazla Göster

Sigorta Sayfası programını katılan Howden Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Bölge CEO'su Atınç Yılmaz, alacak sigortalarında savaştan önce savaş bölgesine gönderilen ürünlerin eğer sigortalıysa hasarının ödendiğini belirterek, "Savaşın da bir sigortası var. Politik şiddet sigortası dediğimiz bir ürün var. Sizin tesisinizin olduğu yerde kargaşa, ayaklanma halk hareketleri ve savaş olursa bu durumlarda hasar karşılanıyor. Türkiye'de genelde terör sigortası alınıyordu. Biz terör yerine politik şiddet sigortasını öneriyoruz. Limitlere göre prim değişiyor ama yangın sigortasından daha düşük fiyatlar var" dedi. Daha Az Göster