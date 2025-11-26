Gümüşhane Üniversitesi'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen memur H.T., Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli kadın memur D.B.’yi, silahla rehin aldı. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi gönderildi. İkna çalışmaları sürüyor

DHA'nın haberine göre, Gümüşhane Üniversitesi'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki merkez kampüsünde bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli ve uzman çavuşluktan geçtiği öğrenilen H.T., henüz bilinmeyen bir nedenle tabancasıyla aynı fakültede çalışan D.B. adlı kadın memuru rehin aldı.

OKULUN ETRAFI BOŞALTILDI

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis özel hareket polisi sevk edilirken okulun etrafı boşaltıldı, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi.

REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen memur H.T.'nin, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli kadın memur D.B.'yi tabancayla alıkoyması ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Olayda ölen ya da yaralananın bulunmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemizde bugün yaşanan ve hepimizi derinden üzen bir hadise sonucunda, bir memur personelimizin başka bir personelimizi rehin aldığı bilgisinin kamuoyuyla paylaşılması zorunlu hale geldi. Olayın meydana gelmesinin ardından üniversitemiz güvenlik birimleri ve emniyet güçleri olaya hızlı şekilde müdahale etti. Olay kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmuyor. Üniversitemize giriş ve çıkışlar, güvenlik nedeniyle kontrollü şekilde sağlanıyor. Üniversitemiz gerek öğrencilerimizin gerek akademik ve idari personelimizin güvenliği için tüm tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam ediyor. Bu tür üzücü olayların tekrar yaşanmaması için gerekli idari ve hukuki süreçler ivedilikle başlatıldı. Gümüşhane Üniversitesi olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına süreci şeffaf bir biçimde takip ediyor, herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."