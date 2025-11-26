Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Gümüşhane haberleri: Üniversitede rehine krizi! Kadın memuru silahla rehin aldı! | Son dakika haberleri

        Üniversitede rehine krizi! Kadın memuru silahla rehin aldı!

        Gümüşhane Üniversitesi'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen memur H.T., Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli kadın memur D.B.'yi, silahla rehin aldı. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi gönderildi. Rektörlükten yapılan açıklamada olayın kontrol altına alındığı, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 12:43 Güncelleme: 26.11.2025 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üniversitede rehine krizi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gümüşhane Üniversitesi'nde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen memur H.T., Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli kadın memur D.B.’yi, silahla rehin aldı. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi gönderildi. İkna çalışmaları sürüyor

        DHA'nın haberine göre, Gümüşhane Üniversitesi'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki merkez kampüsünde bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli ve uzman çavuşluktan geçtiği öğrenilen H.T., henüz bilinmeyen bir nedenle tabancasıyla aynı fakültede çalışan D.B. adlı kadın memuru rehin aldı.

        OKULUN ETRAFI BOŞALTILDI

        Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis özel hareket polisi sevk edilirken okulun etrafı boşaltıldı, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi.

        REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA

        Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen memur H.T.'nin, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli kadın memur D.B.'yi tabancayla alıkoyması ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Olayda ölen ya da yaralananın bulunmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Üniversitemizde bugün yaşanan ve hepimizi derinden üzen bir hadise sonucunda, bir memur personelimizin başka bir personelimizi rehin aldığı bilgisinin kamuoyuyla paylaşılması zorunlu hale geldi. Olayın meydana gelmesinin ardından üniversitemiz güvenlik birimleri ve emniyet güçleri olaya hızlı şekilde müdahale etti. Olay kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmuyor. Üniversitemize giriş ve çıkışlar, güvenlik nedeniyle kontrollü şekilde sağlanıyor. Üniversitemiz gerek öğrencilerimizin gerek akademik ve idari personelimizin güvenliği için tüm tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam ediyor. Bu tür üzücü olayların tekrar yaşanmaması için gerekli idari ve hukuki süreçler ivedilikle başlatıldı. Gümüşhane Üniversitesi olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına süreci şeffaf bir biçimde takip ediyor, herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Tedesco: Eksiklikler problem değil, biz hazırız!
        Tedesco: Eksiklikler problem değil, biz hazırız!
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        'Tarihi' keşif! İnönü Savaşları'nda kullanılmış
        'Tarihi' keşif! İnönü Savaşları'nda kullanılmış
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis