İstanbul Bayrampaşa’da gündüz vakti girdikleri evden yaklaşık 150 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalan iki kadın, çaldıkları altınları aynı gün kuyumcuda bozdurdu. Şikâyet üzerine çalışma başlatan polis, hırsızların 100 suç kaydı bulunan 36 yaşındaki S.C. ile 119 suç kaydı olan 26 yaşındaki S.C. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin gündüz vakti eve girdikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

150 BİN LİRA ZARAR OLUŞTURDULAR

Olay, 16 Ocak günü Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi’nde yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre müşteki S.U., evinden 2 altın bilezik, 2 altın yüzük ve 2 kolyenin çalındığını fark ederek polis ekiplerine başvurdu. Yapılan incelemede hırsızlığın yaklaşık 150 bin lira zarar oluşturduğu belirlendi.

ONLARCA SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucu görüntülerdeki kadınların kimlikleri kısa sürede tespit edildi. Şüphelilerden 36 yaşındaki S.C.’nin 100, 26 yaşındaki S.C.’nin ise 119 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.