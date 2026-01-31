Habertürk
        Son dakika: Gündüz vakti girdikleri evden altın çalıp kuyumcuda bozdurdular. İki kadın hırsızın onlarca suç kaydı çıktı

        Gündüz vakti girdikleri evden altın çalıp kuyumcuda bozdurdular. İki kadın hırsızın onlarca suç kaydı çıktı

        İstanbul Bayrampaşa'da gündüz vakti girdikleri evden yaklaşık 150 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalan iki kadın, çaldıkları altınları aynı gün kuyumcuda bozdurdu. Şikâyet üzerine çalışma başlatan polis, hırsızların 100 suç kaydı bulunan 36 yaşındaki S.C. ile 119 suç kaydı olan 26 yaşındaki S.C. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin gündüz vakti eve girdikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı

        Giriş: 31.01.2026 - 11:08 Güncelleme: 31.01.2026 - 11:20
        İstanbul Bayrampaşa’da gündüz vakti girdikleri evden yaklaşık 150 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalan iki kadın, çaldıkları altınları aynı gün kuyumcuda bozdurdu. Şikâyet üzerine çalışma başlatan polis, hırsızların 100 suç kaydı bulunan 36 yaşındaki S.C. ile 119 suç kaydı olan 26 yaşındaki S.C. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin gündüz vakti eve girdikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

        150 BİN LİRA ZARAR OLUŞTURDULAR

        Olay, 16 Ocak günü Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi’nde yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre müşteki S.U., evinden 2 altın bilezik, 2 altın yüzük ve 2 kolyenin çalındığını fark ederek polis ekiplerine başvurdu. Yapılan incelemede hırsızlığın yaklaşık 150 bin lira zarar oluşturduğu belirlendi.

        ONLARCA SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

        Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucu görüntülerdeki kadınların kimlikleri kısa sürede tespit edildi. Şüphelilerden 36 yaşındaki S.C.’nin 100, 26 yaşındaki S.C.’nin ise 119 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

        HIRSIZLIK ANLARI KAMERALARA YANSIDI

        Polis ekipleri, hırsız kadınların kimliklerinin belirlenmesi üzerine çalışmayı derinleştirdi. Küçükçekmece ve Başakşehir’de belirlenen iki adrese 27 Ocak’ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda iki şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çalınan altınların akıbetinin araştırıldığı öğrenildi.

        Gündüz vakti eve girip hırsızlık yaptıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

        Sağanak sonrası denizin rengi değişti

        Çanakkale'de 2 gündür devam eden sağanak sonrası denizin rengi değişti. (AA)

