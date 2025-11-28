Habertürk
        Son dakika: Gürcistan'da yakalandılar, Türkiye'ye getirildiler!

        Gürcistan'da yakalandılar, Türkiye'ye getirildiler!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 3 ve ulusal seviyede aranan 5 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 09:47 Güncelleme: 28.11.2025 - 09:47
        Gürcistan'da yakalandılar, Türkiye'ye getirildiler!
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 3 suçlu ile ulusal seviyede aranan 5 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Bir bir yakalayıp geri getireceğiz. Kırmızı bültenle aradığımız 3, ulusal seviyede aradığımız 5 suçluyu Gürcistan'dan ülkemize getirdik." ifadesini kullandı.

        Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.B., A.C.E., Ü.G. ile ulusal seviyede aranan B.S., E.Y., M.K., H.M. ve T.Ç. isimli şahısların yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını belirten Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

        "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM Başkanlıklarımız ile Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük.

        İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle, 'yağma, hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.B. isimli şahıs, 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.C.E. isimli şahıs, 'kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ü.G. isimli şahıs, 'resmi belgede sahtecilik, şantaj ve hırsızlık' suçlarından ulusal seviyede aranan B.S. isimli şahıs, 'hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından ulusal seviyede aranan E.Y. isimli şahıs, 'resmi belgede sahtecilik ve kasten yaralama' suçlarından ulusal seviyede aranan M.K. isimli şahıs, 'hırsızlık, güveni kötüye kullanma, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçlarından ulusal seviyede aranan H.M. isimli şahıs, 'kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik, hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından ulusal seviyede aranan T.Ç. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

        Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerinin, zehir tacirlerinin ülkemize iadelerini sağlayacağız. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

