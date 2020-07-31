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Akrabaların husumetinde bayram sabahı cinayet

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, bayram sabahı husumetli iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 33 yaşındaki Ali Karataş hayatını kaybetti. Yeni bir olay yaşanmaması için köyde geniş önlem alan jandarma, kavgaya karıştığı saptanan bazı kişileri gözaltına aldı

adıyaman bayram sabahı cinayet
DHA

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Ali Karataş (33) hayatını kaybetti.

Olay, bayram sabahı Gölgeli Köyü'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Ali Karataş ile akrabaları arasında yine tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği Ali Karataş, yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karataş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yeni bir olay yaşanmaması için köyde geniş önlem alan jandarma, kavgaya karıştığı saptanan bazı kişileri gözaltına aldı.

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