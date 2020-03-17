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Son dakika haber! RTÜK Başkanı Şahin'den koronavirüs açıklaması

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bilimsellikten uzak ve resmi mahiyet taşımayan haberler ve paylaşılan sahte belgelerin toplumu yersiz bir endişeye ve korkuya sevk ettiğini belirterek, "Üst Kurulumuz, 6112 sayılı Kanun gereği yayınları titizlikle izlemektedir. Bahse konu ihlaller durumunda gerekli müeyyide kararlarımızı uygulayacağız. Yayıncı kuruluşlarımızın bu hususlara ilişkin azami hassasiyet göstermelerini bekliyoruz" dedi.

Ebubekir Şahin
İHA

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'deki hesabından korona virüs salgınına yönelik açıklamalarda bulundu. Şahin, paylaşımında, "Koronavirüs salgını maalesef ülkemizi etkilemeye devam etmektedir. Bu konuda verilen haberlere ve yayınlarda yapılan değerlendirmelere ilişkin bazı uyarıları zorunlu görüyorum. Devletimiz, hastalığa karşı gereken tüm tedbirleri ciddiyetle almaktadır. Sağlık Bakanlığımız ve ilgili tüm makamlar başarılı önlem prosedürlerini ivedi olarak ülke genelinde yerine getirmektedir. Medya da sorumlu yayıncılık yapmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

Bilimsellikten uzak ve resmi mahiyet taşımayan haberler ve paylaşılan sahte belgelerin toplumu yersiz bir endişeye ve korkuya sevk ettiğini ifade eden Şahin, "Buna tahammül edemeyiz. Bilim Kurulu’nun ve Bakanlığın haricinde güvenilir olmayan kaynaklardan gelen bilgilerin araştırılmadan aktarılması, asılsız iddiaların vatandaşlara yansıtılması kabul edilemez. Üst Kurulumuz, 6112 sayılı Kanun gereği yayınları titizlikle izlemektedir. Bahse konu ihlaller durumunda gerekli müeyyide kararlarımızı uygulayacağız. Yayıncı kuruluşlarımızın bu hususlara ilişkin azami hassasiyet göstermelerini bekliyoruz" dedi.

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