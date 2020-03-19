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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te milletvekillerine yaptığı konuşmada, "Olası en kötü senaryoya hazırız" derken, "Sağlık çalışanlarımıza, sağlık ordumuza kolaylıklar sağlanmalıdır. Başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık personelimizin verdiği mücadeleye karşılık, hak ettiği itibarın milletimizdeki yerini biliyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de milletvekillerini koronavirüse ilişkin bilgilendirdi. Bakan Koca'nın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Bakan Koca'nın açıklaması öncesi milletvekillerinin oturduğu sıralara uyarı yazıları bırakıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yazılarda, "Sizin ve çevrenizin sağlığı açısından yeterli mesafeyi koruyarak oturduğunuz için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

"Türkiye ortak iradenin tüm kuvvetiyle yüce Meclis'te ve hayat sahnesinde ortaya koymayı beklemektedir. Bütün enerji bu tehdide yöneltilmelidir. Söylenen her söz başarıya doğru atılan bir adım olmalıdır. Düşünülmemiş şeyleri düşünmeye, hesaplanmayanı hesaplamamız lazım. Yüce Meclis, tarihi boyunca pek çok kritik olayla karşı karşıya kaldı. Hiçbir zaman bu kadar kararlı olmadı.

Meclis'in iradesi, psikolojisi, yapıcı tutumu toplumun kararlılığının artması demektir. Sizler, çekirdekten yetişen siyasetçiler olarak toplum psikolojisini iyi bilenlersiniz. Mücadelenin ilk şartı motivasyondur. Şimdi sizlere yeni koronavirüsün kısa tarihçesini hatırlatmak istiyorum.

KORONA'NIN TARİHÇESİ

31 Aralık 2019'da sebebi bilinmeyen zatürre hastalıkları belirlenmişti. Bu yeni hastalığın adı Covid-19 olarak kabul edildi. Ateş, solunum zorluğu tespit edildi. Ölümler ileri yaşlarda ve kronik hastalıklarla birlikte sistemik hastalarda gerçekleşti. İlerleyen günlerde hasta sayısı arttı. Çin'de salgının hızı yavaşlarken İran ve İtalya'da salgın arttı. DSÖ 11 Mart'ta pandemi ilan etti. Hastalık damlacıkla bulaşmaktadır. Kuluçka süresi ortalama 5-6 gün olduğu gözlenmiştir. Semptomatik dönemden 1-2 gün öncesi başlayıp, semptomlarım kaybolmasıyla bitmektedir. Ölüm hızı SARS'ta yüzde 11, MERS'te yüzde 35 iken Covid-19'da yüzde 3,19'dur. Laboratuvar sayımızı 25 ilde 36'ya çıkaracağız. Virüsün dünyaya açıklandığı 10 Ocak tarihinden itibaren ülkemiz hızlı ve aktif davranmıştır. SARS ve MERS'in yayılma hızının bilgisine sahip bir ülke olarak hızlı hareket etmenin değerli olduğunu biliyorduk. Sürecin ilk gününden bu yana hızla kararlar alarak bu başarıda büyük ve önemli payı olduğunu söylemek istiyorum. İşe Bilim Kurulu'nu oluşturmakla başladık. Dünyadan gelen verileri analiz ettik. Salgının ülkemize gelmesi haline çeşitli algoritmalar gerçekleştirdik. Virüsün görüldüğü ülkelere uçuşlara yasaklar koyduk. Kara sınır kapılarımızı kapattık. Diğer ülkelerdeki vatandaşlarımızı tahliye için çalışmalara başladık. Bizim mücadelemiz baştan beri pandamı şeklindeydi. Virüsün hızla yayıldığı ülkelerin hatalarından dersler çıkardık. Tüm uluslararası uçuşları termal kamera ile yolcuları kontrolden geçirdik. Umre'den dönen vatandaşlarımız önce evlerinde izolasyona alınmış, son dönemde bir vakada pozitif çıkması üzerine umreden dönen vatandaşlarımızı öğrenci yurtlarında izole edilmelerine karar verdik. Uçuş yasağının tüm Avrupa'yı kapsaması nedeniyle, burada bulunan vatandaşlarımızı ülkemize getiriyoruz. 20 ülkeye uçuş yasağı uyguluyoruz.

KÖTÜ SENARYOYA HAZIRIZ

Vatandaşımızın sağduyusunu zayıflatmayı hedefleyen bazı kişiler olduğunu görüyoruz. Uydurma haberler, sosyal medyadaki mesnetsiz iddialar mücadeleyi zayıflatmaktadır. Hastalığın ülkemizde yayılarak salgın halini alması durumunda, 13 bin 211'i ileri düzeyde toplam 25 bin 466 erişkin yoğun bakım kapasitemiz söz konusu. Yatak sayımız Avrupa ve OECD ortalaması altında 10 bin kişiye 28 yatak düşmektedir. Olası kötü senaryolara karşı hazırız.

Kendi tanı kitimizi geliştirdik. Laboratuvarımızdaki yerli tanı kiti başka ülkelere de satıldı. Farklı illerimizde bugün itibariyle 18 laboratuvarımızda analiz yapılıyor. Ayrıca önümüzdeki 1-2 gün içinde hızlı tanı kiti devreye girecek. Bütün illerimize vererek planlama yaptığımızı buradan müjdelemek istiyorum. 10 bini aşkın test yaptık. Önümüzdeki günlerde bu sayıyı çok artıracağız. Hedefimiz günde 15 bin kişiyi taramak.

SAĞLIK PERSONELİNE KOLAYLIK SAĞLANMALI

Bu dönemde yurtdışından gelen 1 Mart itibariyle, bugüne kadar gelen kişi sayısı 372 bin kişi olduğunu gördük. Bu kişilerin adres ve telefonlarına ulaşarak her birine mesaj gönderdik ve aile hekimleri üzerinden takiplerini yapıyoruz. 1 günde 132 bin tarama yapıldı. Artık her hastanenin hasta kabul edebileceği şekilde planlama yaptık. Sağlık personelinin çalışma düzenlemelerinde bazı değişiklikler yaptık. Üniversite hastanelerimiz dahil tüm hastanelerimize koruyucu malzeme dağıtıyoruz. Toplumun tüm kesinlerinde riske açık kesimler izin kullanabilirken, sağlık personeli daha yoğun çalışmak durumunda. Maruz kaldıkları risk artmış durumda. Sağlık çalışanlarımıza, sağlık ordumuza kolaylıklar sağlanmalıdır. Başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık personelimizin verdiği mücadeleye karşılık, hak ettiği itibarın milletimizdeki yerini biliyorum.

Pandemi öncesi yeterli tedbirler alınmıyor diye eleştiriler gelebilir. Türkiye en rasyonel yolu bulmuş durumda. Kritik günlerden geçiyoruz. Mutluluk ve sağlık, sorumlulukla ilişkilidir. Mücadelemize destek veren TBMM Başkanı'na, partilerimize çok teşekkür ediyorum. Mümkün olduğunca teması azaltacak kararlar için şükranlarımı sunuyorum. Toplumu bilgilendirme noktasında kanaat önderlerinin sözleri önem arz ediyor. Milletvekillerimizi de kanaat önderlerimiz olarak görüyoruz. TBMM bu tarz davranışların koronavirüs ile mücadelemizde bizlere büyük bir moral olduğunu ifade etmek istiyorum."

GRUP BAŞKANVEKİLLERİ SÖZ ALDI

İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu yaptığı açıklamada, hükümetin uyarılarını dikkate almadığını iddia etti. "Bundan sonraki süreçte salgının artması durumunda devletin elinin bağlantı haritası olmalıdır" diyen Dervişoğlu, yoğun bakım ünitelerinin sayısının yetersiz olduğunu, bu sayının artması gerektiğini de dile getirdi. Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik pakete ilişkin olarak da "Dün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketinin kime ne faydası olduğu anlaşılamamaktadır. Acilen kira ve personel giderleri için destek verilmezse işsizliğin önü alınamayacaktır" ifadelerini kullandı.