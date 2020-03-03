Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

AYM Başkan Vekili Recep Kömürcü 3 Nisan’da yaş haddinden emekli olacak. Kömürcü’nün yerine Yargıtay kökenli bir isim yeni AYM üyesi olacak. Bu nedenle bugün Yargıtay Genel Kurulu’nda seçim yapıldı. Seçimde; eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve 13. Ceza Dairesi Üyesi Basri Bağcı, eski HSK Genel Sekreteri ve 3. Ceza Dairesi Üyesi Bilgin Başaran, 22. Hukuk Dairesi Üyesi Sultan Namazcı ve 8. Hukuk Dairesi Üyesi Eyüp Sarıcalar yarıştı. 376 Yargıtay üyesinin katıldığı seçimde, oyların 332 geçerli sayılırken, 22’si geçersiz sayıldı, 22 üye ise boş oy kullandı.

EN FAZLA OYU BAĞCI ALDI

Her Yargıtay üyesinin bir oy hakkının bulunduğu seçim sonucunda; 13. Ceza Dairesi Üyesi Basri Bağcı 174, eski HSK Genel Sekreteri ve 3. Ceza Dairesi Üyesi Bilgin Başaran 79 ve 8. Hukuk Dairesi Üyesi Eyüp Sarıcalar 47, 22. Hukuk Dairesi Üyesi Sultan Namazcı ise 32 üyenin desteğini aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATAYACAK

Bu sonuca göre; Basri Bağcı, Bilgin Başaran ve Eyüp Sarıcalar Cumhurbaşkanlığı’na bildirilecek üç isim oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu üç isimden birini AYM üyesi olarak atayacak.