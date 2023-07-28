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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Bitlis'te 10 şehidin katili öldürüldü

        Son dakika haberi 10 şehidin katili öldürüldü

        İçişleri Bakanlığı 10 jandarma personelinin şehit edildiği 4 farklı eyleme katıldığı belirlenen gri kategorideki PKK'lı Güven Özcan'ın Bitlis'te etkisiz hale getirildiğini bildirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 13:09
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        10 şehidin katili öldürüldü
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 jandarmanın şehit edildiği 4 farklı eyleme katıldığı tespit edilen ve terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yar alan 'Redur Siser' kod adlı Güven Özcan'ın Bitlis'te düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığımız ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğümüzün istihbari çalışmaları sonucunda, Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Bitlis İl Jandarma Komutanlıklarımızın sevk ve idaresinde, Bitlis Hizan ilçesi kırsalında J-SİHA, ANKA ve JİKU desteğinde JÖH, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinin katılımıyla 'Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Yılgın Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda bakanlığımızın; terör arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Redur Siser' kod adlı Güven Özcan adlı terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi" dedi.

        Yerlikaya, paylaşımının devamında, "Hain teröristin, 10 jandarmamızın şehit edildiği ve 11 jandarmamızın yaralandığı 4 farklı eyleme katıldığı tespit edildi. Bölgede teröristlerle temas sağlandı ve operasyon devam ediyor. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

        Yerlikaya, paylaşımında ayrıca operasyona ilişkin görüntülere yer verdi.

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