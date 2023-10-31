Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        BIST 100 7.514,10 %-2,58
        DOLAR 28,3145 %0,18
        EURO 29,9485 %-0,25
        ALTIN 1.806,48 %-0,42
        FAİZ 35,16 %2,03
        GÜMÜŞ GRAM 20,81 %-1,81
        BITCOIN 34.616,00 %0,51
        GBP/TRY 34,4120 %0,02
        EUR/USD 1,0576 %-0,37
        BRENT 85,32 %-1,19
        ÇEYREK ALTIN 2.953,59 %-0,42
        Haberler Ekonomi Para Son dakika: 12. Kalkınma Planı TBMM'de kabul edildi - Güncel haberler - Para Haberleri

        Son dakika haberi 12. Kalkınma Planı TBMM'de kabul edildi

        2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 22:47 Güncelleme: 31.10.2023 - 23:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        12. Kalkınma Planı TBMM'de kabul edildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Planın TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde, Planın Cumhurbaşkanlığına geri verilmesine ilişkin 29 önerge verildi. Önergelerden 8'i geri çekildi, görüşülen diğer önergeler ise kabul edilmedi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapılan oylamada, 12. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Plan'ın kabul edilmesinin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, 2053 vizyonu çerçevesinde uzun vadeli yol haritası olan Plan'a TBMM iradesiyle son şeklinin verildiğini belirtti.

        Değerlendirmeleriyle katkıda bulunan tüm milletvekillerine teşekkür eden Yılmaz, "Dünyanın yeni sınamalarla karşı karşıya olduğu şu dönemde Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum. Bu doğrultuda kızıl elmamız, milletimizin asırlık hayallerinin ifadesi olan Türkiye Yüzyılı'dır. 2053 vizyonu çerçevesinde tasarlanan 12. Kalkınma Planımız, Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılında ileriye dönük karar alma süreçlerimizde yol gösterici temel dokümanımız olacaktır." diye konuştu.

        Genel Kurulda daha sonra, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, protesto edildi
        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, protesto edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail mülteci kampını vurdu
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Messi ile alay etti!
        Messi ile alay etti!
        Yeni uygulamalar ne zaman meyve verir?
        Yeni uygulamalar ne zaman meyve verir?
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        12 bin kilometrelik aşk
        12 bin kilometrelik aşk
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti