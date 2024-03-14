Son dakika haberi 20 ilde 'Sibergöz-25' operasyonu: 50 gözaltı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli 20 ilde nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Sibergöz-25" operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı
Giriş: 14.03.2024 - 15:35 Güncelleme: 14.03.2024 - 15:41
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