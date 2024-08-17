Son dakika haberi 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonu oldu!

'Filenin Genç Sultanları', 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olarak ülkemize büyük bir gurur yaşattı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın izinden giden Genç Sultanlar, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanan Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 ile devirip altın madalya kazandı.

Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda grubunu 7'de 7 yaparak lider bitiren ay-yıldızlılar, yarı finalde Polonya'yı mağlup ederek finale yükselmişti.

Türkiye, finalde ise 22-25, 25-16, 25-19, 17-25 ve 15-11'lik setlerle zafere uzandı.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen Voleybol 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nın finalinde İtalya’yı yenerek Avrupa Şampiyonu olan Kadın Voleybol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen Voleybol 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nın Sofya’da oynanan finalinde İtalya’yı mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımımızı kutluyorum. Genç sporcuların azmi ve başarısı, Türk voleybolunun geleceği adına büyük umut veriyor. Kazanılan şampiyonlukta emeği geçen tüm oyuncuları, teknik ekibi ve yöneticileri tebrik ediyorum. 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımına bizlere yaşattıkları gurur için teşekkür ediyor, milli takımımızın başarılarının devamını diliyorum.”