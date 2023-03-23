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Son dakika haberi 2023-MSÜ Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na giriş belgeleri erişime açıldı

MSÜ sınav yerleri açıklandı! ÖSYM ile 2023 MSÜ sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama!
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ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na giriş belgeleri erişime açıldı.

2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Mart 2023 tarihinde itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Haberi Hazırlayan : Demet Demirkır
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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