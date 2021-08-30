2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 100 metre serbest S3 kategorisinde elemeleri geçemeyen milli yüzücü Elif İldem, 100 metre serbest stil S1 kategorisinde 21 yıllık paralimpik rekorunu kırarak önemli bir başarı elde etti.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlarda 100 metre serbest stil S3 kategorisinde serisinde 8'inci, genel klasmanda 15'inci sırayı alarak elenen Elif, buna karşın kendi engel kategorisi olan S1'de tarihe geçti.

Yarışı 3.17.54'lük zamanıyla bitiren Elif İldem, S1'de 2000 Sydney'de 3.27.47'yle rekoru elinde bulunduran Büyük Britanyalı Danielle Wats'ı geride bıraktı. 21 yıl sonra 100 metre serbest stilde yarışan S1 kategorisindeki bir sporcunun en iyi derecesini elde eden Elif, yeni paralimpik rekorunun da sahibi oldu.

GÜNÜN SONUÇLARI

- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atıcılık branşında kadınlar 10 metre havalı tüfekte (R2) milli sporcular Çağla Baş ve Suzan Çevik, elemeleri geçemedi. Milli sporcular, Asaka Atış Alanı'nda gerçekleştirilen 10 metre havalı tüfek elemelerinde mücadele etti. İlk 8'in finale yükseldiği müsabakada Çağla Baş, 613 puanla 15'inci, Suzan Çevik ise 612 puanla 17'nci olarak elendi.

ÇEYREK FİNAL

- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları erkekler golbol B Grubu son maçında Türkiye, Ukrayna'yı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Makuhari Messe Spor Salonu'nda Golbol Erkek Milli Takımı, 4. maçında Ukrayna ile karşılaştı.

Karşılaşmayı Tuncay Karakaya'nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazanan ay-yıldızlılar, grupta ikinci galibiyetini aldı ve son 8 arasına kalmayı başardı. İlk iki maçında Almanya ve Belçika'ya 6-4 kaybeden Türkiye, Çin karşısında ise 6-3 galip gelmişti. Erkekler golbol branşının çeyrek final maçları, yarın oynanacak.

ELEMELERİ GEÇEMEDİK

- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 100 metre serbest S3 kategorisinde Elif İldem ve erkekler 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Beytullah Eroğlu, elemeleri geçemedi. Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında Elif İldem, 3 dakika 17.54 saniyeyle serisinde 8'inci, genel klasmanda 15'inci sırayı alarak elendi. Beytullah Eroğlu ise 41.99 saniyeyle serisinde 6'ncı, genel klasmanda 11. olarak finale kalamadı.

- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atıcılık branşında erkekler 10 metre havalı tüfekte (R1) milli sporcu Savaş Üstün, elemeleri geçemedi. Milli sporcu, Asaka Atış Alanı'nda gerçekleştirilen 10 metre havalı tüfek elemelerinde mücadele etti. İlk 8'in finale yükseldiği müsabakada Savaş Üstün, 599,4 puanla 19. olarak elendi.

- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları okçulukta kadınlar makaralı yay açık kategorisinde Sevgi Yorulmaz ve Öznur Cüre elendi. Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk müsabakalarında Sevgi, Singapurlu Nur Syahidah Alim ile son 16 turunda karşılaştı. Rakibini 140-136 yenen milli sporcu, adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Rusya Paralimpik Komitesi'nden Stepanida Artakhinova'ya 139-129 yenilen Sevgi Yorulmaz, madalya şansını kaybetti. Şilili Mariana Zuniga Varela ile karşılaşan Öznur Cüre ise rakibine 143-140 kaybetti ve son 16 turunu geçemedi.

- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli atıcı Hakan Çevik, erkekler 10 metre havalı tüfek ayakta karışık (R4) elemelerini geçemedi. Milli sporcu, Asaka Atış Alanı'nda gerçekleştirilen 10 metre havalı tüfek ayakta karışık elemelerinde mücadele etti. İlk 8'in finale yükseldiği müsabakada Hakan Çevik, 625,1 puanla 19. olarak elendi.

BASKETBOL

- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları erkekler tekerlekli sandalye basketbolda A Grubu'nda yer alan Türkiye, beşinci maçında ev sahibi Japonya'ya 67-55 yenildi. Çeyrek finale çıkmayı daha önceden garantileyen milli takım, grubu 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırada tamamladı. Ay-yıldızlı ekip çeyrek finalde B Grubu'nu 3. sırada tamamlayan takımla eşleşecek.

Musashino Forest Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 12-9 önde tamamlayan milliler, soyunma odasına ise 28-27 geride gitti. Dengeli geçen üçüncü çeyreği 45-44 önde kapatan Japonya, iyi savunma yaptığı son çeyrekte farkı açtı ve sahadan 67-55 galibiyetle ayrılarak grubu İspanya'nın ardından ikinci sırada bitirdi.

Müsabakanın en skorer ismi 22 sayıyla Japonya'dan Hiroaki Kozai oldu. Milli takımda ise Uğur Toprak'ın 17 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti.

GOLBOL

- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın altıncı gününde kadınlar golbol D Grubu son maçında Türkiye, ABD'ye 4-3 yenildi.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda Golbol Kadın Milli Takımı, dördüncü maçında ABD ile karşılaştı.

İlk yarıyı 3-2 önde tamamlayan Türkiye, ikinci yarıda skor üretemedi ve ABD sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Milli takım bu mağlubiyete rağmen 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle grubunu lider bitirerek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye çeyrek finalde C Grubu'nun dördüncüsü Avustralya ile eşleşti. Türkiye-Avustralya maçı yarın TSİ 11.45'te oynanacak.