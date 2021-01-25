İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara adli veya idari işlem yapıldı.

Açıklamada, "18 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 22 Ocak Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 25 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 27 bin 839 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır" denildi.