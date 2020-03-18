Süper Lig´in 27´nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış maçı olan Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetecek.
27´nci haftada düdük çalacak hakemler şöyle:
20 MART CUMA
20:00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor (Atilla Karaoğlan)
21 MART CUMARTESİ
14:00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü (Cüneyt Çakır)
17:00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa (Halil Umut Meler)
17:00 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor (Abdulkadir Bitigen)
20:00 Beşiktaş - Fraport- TAV Antalyaspor (Ümit Öztürk)
22 MART PAZAR
13:30 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor (Alper Ulusoy)
16:00 Çaykur Rizespor - Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)
19:00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor (Ali Şansalan)
19:00 Göztepe - Trabzonspor (Zorbay Küçük)
1. LİG'DE HAKEMLER AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:
20 Mart Cuma:
19.00 Altay-Akhisarspor: Bülent Birincioğlu
19.00 İstanbulspor-Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu
21 Mart Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü-Bursaspor: Yasin Kol
14.00 Giresunspor-Adanaspor: Alper Çetin
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan
19.00 Boluspor-Altınordu: Volkan Bayarslan
22 Mart Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük: Emre Malok
16.30 Adana Demirspor-Osmanlıspor: Burak Şeker
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor: Kadir Sağlam
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