        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberi: 27 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 259 şüpheli yakalandı

        27 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 259 şüpheli yakalandı

        27 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda 259 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 08:26
        ABONE OL
        
        Kaçak silah operasyonu: 259 gözaltı

        Jandarma Genel Komutanlığı, silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik 27 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 259 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Genel Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş daire başkanlıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Bitlis, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Hatay, Iğdır, İzmir, Kocaeli, Konya, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van'da silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

        259 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 1 kaçak silah imalathanesi tespit edildi, 27 uzun namlulu tüfek, 147 ruhsatsız tabanca ve silah yapımında kullanılan muhtelif parçalar ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

