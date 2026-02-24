Savcının hakime silahlı saldırısı sonrası yaşananların görüntüleri ortaya çıktı

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, hakim Aslı Kahraman'ı silahla ateş ederek yaraladı. Hükümlü olup adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ı ikinci ateşi etmek üzereyken engelledi. Saldırı sonrası yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)