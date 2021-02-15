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29 bin 48 kişiye kısıtlama cezası! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "8 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 12 Şubat Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 15 Şubat Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 29.048 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır" denildi.