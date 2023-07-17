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        Son dakika haberi 3 bin 423 hakim ve savcının yeri değişti, deprem bölgesine mahkemeler kuruldu

        HSK kararnamesiyle 3 bin 36'sı adli, 387'si idari yargı olmak üzere 3 bin 423 hakim ve savcının yeri değiştirildi. Deprem bölgesine yeni mahkemeler kuruldu. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberi.

        Fevzi Çakır
        fcakir@haberturk.com
        Giriş: 17.07.2023 - 19:52
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        HSK'dan yaz kararnamesi
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        Hakimler ve Savcılar Kurulu, Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi tamamladı. Kararname ile 3 bin 36’sı adli, 387’si idari yargı olmak üzere toplam 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

        Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Halil Koç başkanlığında bugün yapılan son toplantının ardından yaz kararnamesi olarak bilinen Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesine son şekli verildi. Kararname ile iş yükünü hafifletmek için adli ve idari yargıda yeni mahkemeler kurulması kararlaştırıldı. Bu mahkemelere yeni görevlendirmeler yapıldı.

        DEPREM BÖLGELERİNE TAKVİYE

        Deprem bölgelerinde görev yapan ve deprem soruşturmalarında önemli görevler üstlenen hakim ve savcılar büyük oranda talepleri doğrultusunda yeni görev yerlerine atandı. Yine deprem bölgelerinde mevcut mahkemelere ilave olarak 5 ağır ceza mahkemesi, 39 asliye hukuk mahkemesi, 11 tüketici mahkemesi ve 9 sulh hukuk mahkemesi faaliyete geçirildi. Bu kapsamda, yeni mahkemelere 61 yeni hâkim ataması yapıldı.

        20 İLİN BAŞSAVCISI DEĞİŞTİ

        Toplam 20 ilin Cumhuriyet başsavcısı değiştirildi. Bu çerçevede; Adıyaman, Ağrı, Aydın, Bingöl, Denizli, Elazığ, Giresun, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Niğde, Şırnak, Trabzon, Uşak ve Van illerinin Cumhuriyet başsavcıları değişti.

        Yine 38 ilçenin Cumhuriyet Başsavcısı değişirken, Karasu Adliyesine ise ilk defa Cumhuriyet Başsavcısı ataması yapıldı.

        HATAY BAŞSAVCISI DENİZLİ BAŞSAVCISI OLDU

        Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik ise Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren ise Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı. Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcıları değişmezken, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı değişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fahri Mutlu Tosun yeni İzmir Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

        HALİL KOÇ’TAN AÇIKLAMA

        Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi Başkanı Halil Koç kararnameye ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama da yaptı. Koç; “Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi olarak, 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmalarını tamamlamış olup birazdan HSK internet sitemizde (http://hsk.gov.tr) yayımlanacaktır. Meslektaşlarımızın yeni görevlerini tebrik eder, başarılar dilerim, Hayırlı olsun” dedi.

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