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Son dakika haberi 36 ilde akaryakıt operasyonu! 1,2 milyarlık vurgun, 120 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul merkezli 36 ilde eş zamanlı akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik “SİLİCİ 2” operasyonu düzenlendi. Operasyonda 157 akaryakıt istasyonunda toplam 196 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği, silinen akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 1.2 milyar TL olduğu tespit edildi. Operasyonda bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edilen 120 şüpheli gözaltına alındı

SİLİCİ-2| Son dakika: 36 ilde akaryakıt operasyonu! 120 gözaltı
36 ilde akaryakıt operasyonu! 1,2 milyarlık vurgun, 120 gözaltı
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HABERTURK.COM

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce; İstanbul merkezli 36 ilde eş zamanlı akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik “SİLİCİ-2” operasyonu gerçekleştirildi.

“SİLİCİ 2” operasyonu 15-16 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen “SİLİCİ” kod adlı operasyonun devamı oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edilen 120 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçıların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) bayi lisansı alarak akaryakıt istasyonlarını açtığı, bu akaryakıt istasyonlarında akaryakıt satış verisi silerek büyük karlar elde ettiği sonrasında ise izlerini kaybettirmek için belli sürelerle EPDK lisanslarını iptal ettikleri şeklinde bir yöntem kullandıkları KOM Birimlerince belirlendi.

Operasyon yapılan 157 akaryakıt istasyonunda toplam 196 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği, silinen akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 1.2 milyar TL olduğu tespit edildi.

Akaryakıt ve akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı suçlarında önleyici tedbirler alınarak, ilgili kurumlarla (MASAK – VDK - GİB) yapılan işbirliği ile mücadeleye kararlılıkla devam ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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