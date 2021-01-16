Devleti 15 milyar TL zarara uğrattılar! "SİLİCİ" operasyonu! 0:00 / 0:00

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 15 ve 16.01.2021 tarihinde eş zamanlı olarak İstanbul merkezli 50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne yönelik ‘‘SİLİCİ “ kod adlı operasyon gerçekleştirildi.

220 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK),Gelir İdaresi (GİB) ve Vergi Denetim Kurulu (VDK) ile etkin bir işbirliği sağlandı. Yürütülen soruşturma kapsamında bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edilen 220 şüpheli gözaltına alındı.

242 NOKTADA VERGİ MÜFETTİŞLERİ İNCELEDİ

170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firması, 1 istasyon teknik destek firması, 2 otomasyon yazılım ve bağlı 1 şubesi olmak üzere toplam 242 noktada vergi müfettişleri ile gelir uzmanlarının katılımı ile yapılan aramalarda mali belgelere ve bilgisayar, cep telefonu vb. dijital materyallere el konuldu. Operasyon kapsamında arama ve gözaltına alma işlemleri devam ediyor.

608 MİLYON LİTRE AKARYAKIT SİLİNDİ

Akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği tespit edildi.

5 YILDA DEVLETİN ZARARI: 15 MİLYAR TL

Silinen akaryakıtın güncel maddi değerinin yaklaşık 3.6 milyar TL olduğu ve MASAK raporuna göre devletin yıllık 3 milyar TL, 5 yıl içerisinde 15 milyar TL zarara uğratıldığı belirlendi.