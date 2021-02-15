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40 ilde PKK/KCK operasyonu: 718 gözaltı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Emniyet ve Jandarma genel müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları birimlerince yürütülen PKK7KCK operasyonlarında 718 kişi gözaltına alındı.



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ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN VE DİJİTAL MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı PKK/KCK operasyonlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "40 ilde aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alma işlemleri halen devam etmektedir" denildi.

Bakanlık, "Yakalanan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda silah ve örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirilmiştir" bilgisini verdi.