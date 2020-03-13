Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika haberi! 5 liralık otopark ücreti için 1'i başından 3 kişiyi vurdu
ABONE OL

5 liralık otopark ücreti için 1'i başından 3 kişiyi vurdu

Adana'da 5 liralık otopark ücreti tartışması büyüyünce ortalık karıştı. Otopark görevlisi Cumali T.'nin istediği otopark ücretini, araç sahibi Volkan E.'nin "Ne otopark ücreti burası benim arkadaşımın" diyerek reddetmesiyle tartışma tabancalı, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Otopark ve araç sahibi kişinin arkadaşlarının dahil olduğu kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Bacağından bıçaklanan Volkan E.'nin başından silahla vurduğu Zafer T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi

adana'da 5 liralık otopark kavgası: 7 yaralı
İHA

Adana'da 5 liralık otopark ücretini vermek istemeyen araç sahibi ve otopark görevlisi arasındaki kavgada, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine  göre olay, geçen salı günü Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi 19 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Volkan E. (39) arkadaşları Yusuf T. (52) ve Vedat Y. (27) ile birlikte Tepebağ Mahallesi'ne geldi. Volkan E. lüks otomobilini buradaki otoparka bıraktı. Bir süre sonra geri geldiğinde otopark görevlisi Cumali T. (34) 5 lira otopark ücreti istedi. Ancak Volkan E. "Ne otopark ücreti burası benim arkadaşımın" diyerek para vermeyince tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyünce kavgaya dönüşen olaya Volkan E. ve Cumali T.'nın arkadaşları da dahil oldu. Kavgada Volkan E. tabanca kullanırken, karşı tarafa da sopa ve bıçak kullandı. Kavga sonucunda Volkan E. bacağından bıçakla, Zafer T. (30) başından silahla, Cumali T.(34) silahla, çevredeki Hayati K. (52) de silahla yaralanırken, Yusuf T. (52) ve Vedat Y.'de (27) sopa darbeleriyle yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık görevlileri de sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kazan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan şüpheliler ile tedavileri tamamlanan yaralılardan Volkan E., Yusuf S., Vedat Y., İbrahim G., Ahmet Yaşar C. ile Emre E. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Zanlılar ifadelerinde kavganın 5 liralık otopark ücreti yüzünden çıktığını anlattı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Volkan E. tutuklanırken, diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Otogarlarda 'koronavirüs' yoğunluğu! Araçlar sefer öncesi dezenfekte ediliyor!
GÜNDEMOtogarlarda 'koronavirüs' yoğunluğu!
Cuma hutbesi 13 Mart 2020: Diyanet'ten Corona virüsü konulu Cuma hutbesi
GÜNDEMDiyanet'ten Corona konulu Cuma hutbesi
Cuma namazı kılınacak mı? Diyanet ve Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan 'Cuma namazı' açıklaması
GÜNDEMCuma namazı kılınacak mı?
Son dakika: AK Parti'den koronavirüs önlemi
GÜNDEMAK Parti grup toplantısı iptal
İzmir Cuma namazı saat kaçta? 13 Mart 2020 İzmir Cuma saati - Diyanet namaz vakitleri
GÜNDEMİzmir cuma namazı saati 13 Mart
Son dakika haberler...YÖK Başkanı Saraç'ı isyan ettiren üniversite tablosu!
GÜNDEMYÖK Başkanı'nı isyan ettiren üniversite tablosu!
Son dakika haberi! Polisler, çocuklar için tiyatrocu oldu! Kırmızı Başlıklı Kız masalını sahnelediler
GÜNDEMPolisler, çocuklar için tiyatrocu oldu
Ankara Cuma namazı saat kaçta? 13 Mart 2020 Ankara Cuma saati
GÜNDEMAnkara Cuma namazı saat kaçta?
Son dakika tatil haberi! Anne ya da babaya da izin mi geliyor? Flaş gelişme
GÜNDEMAnne ya da babaya izin mi geliyor?
İstanbul Cuma namazı saati! 13 Mart 2020 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri! Diyanet namaz vakitleri
GÜNDEMİstanbul cuma saati kaçta 13 Mart 2020

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X