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Son dakika haberi 7 ilde FETÖ operasyonu! 19 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 7 ilde, FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 19 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Son dakika: 7 ilde FETÖ operasyonu! 19 gözaltı kararı
7 ilde FETÖ operasyonu! 19 gözaltı kararı
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AA

İstanbul merkezli 7 ilde, FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 19 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, şifreli mesajlaşma programı ByLock'un çözümlemeleri ve itirafçı beyanları ile yapılan teşhisler üzerine, örgütün güncel talebe yapılanmasında oldukları ve Anadolu'dan üniversite okumak için İstanbul'a gelen çok sayıda öğrenciyi örgüt evlerine yerleştirdikleri belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, pandemi döneminde üniversitelerdeki yüz yüze eğitime ara verilmesi üzerine memleketlerine giden öğrencileri kontrol altında tuttukları ve mesajlaşma programları üzerinden örgütsel talimatlar verdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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