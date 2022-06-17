AB Komisyonu'ndan Ukrayna ve Moldova için 'aday ülke' tavsiyesi

AB Komisyonu'ndan Ukrayna ve Moldova için 'aday ülke' tavsiyesi 0:00 / 0:00

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen konuya ilişkin "Tek bir açık mesajımız var. Evet, Ukrayna, Avrupa perspektifini hak ediyor, evet Ukrayna bir aday ülke olarak kabul edilmeli. Bütün süreç liyakata dayalı, yani kitabına göre işliyor" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi de dün Kiev’i ziyaret etmiş ve burada Ukrayna’nın aday ülke başvurusunu desteklediklerini açıklamışlardı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.