AB Komisyonu'ndan Ukrayna ve Moldova için 'aday ülke' tavsiyesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya AB Komisyonu'ndan Ukrayna ve Moldova için 'aday ülke' tavsiyesi
ABONE OL

Son dakika haberi AB Komisyonu'ndan Ukrayna ve Moldova için 'aday ülke' tavsiyesi

AB Komisyonu, Ukrayna ve Moldova'ya da 'aday ülke' statüsü verilmesini, Gürcistan'ın adaylık statüsünün ise daha sonra yeniden değerlendirilmesini istedi.

AB Komisyonu'ndan Ukrayna ve Moldova için 'aday ülke' tavsiyesi
AB Komisyonu'ndan Ukrayna ve Moldova için 'aday ülke' tavsiyesi
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen konuya ilişkin "Tek bir açık mesajımız var. Evet, Ukrayna, Avrupa perspektifini hak ediyor, evet Ukrayna bir aday ülke olarak kabul edilmeli. Bütün süreç liyakata dayalı, yani kitabına göre işliyor" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi de dün Kiev’i ziyaret etmiş ve burada Ukrayna’nın aday ülke başvurusunu desteklediklerini açıklamışlardı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç açıklaması
DÜNYA Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç açıklaması
Son dakika: İngiltere İçişleri Bakanı Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzaladı
DÜNYA İngiltere'de Assange'ın iade edilmesi kararı ...
Son dakika: Bakan Akar'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması
DÜNYA Bakan Akar'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması
AFP: Suudi Veliaht Prens bin Selman Türkiye'ye gelecek
DÜNYA AFP: Suudi Veliaht Prens bin Selman Türkiye'ye ...
Putin'in sağlık durumuna ilişkin ne biliniyor?
DÜNYA Putin'in sağlık durumuna ilişkin ne biliniyor?
Son dakika | Avrupa liderleri Kiev'e gitti: Macron ve Zelenskiy'nin bu kareleri gündem oldu
DÜNYA Avrupa liderlerinin Kiev ziyaretine damga vuran ...
ABD'den Türkiye'ye F-35 mesajı
DÜNYA ABD'den Türkiye'ye F-35 mesajı
Japonya'da öğrencilere 2 yıl sonra ilk kez izin verildi: Yemeklerde birbirleriyle konuşabilecekler
DÜNYA Japon öğrencilere 2 yıl sonra ilk kez izin verildi
Fransa'da 12 bölgede kırmızı alarm!
DÜNYA Fransa'da 12 bölgede kırmızı alarm!
Çavuşoğlu uyardı, Prespa Diyalog Forumu'nun logosundaki harita düzeltildi
DÜNYA Çavuşoğlu uyardı, O harita düzeltildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.