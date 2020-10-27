Son dakika: ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı için flaş karar!

ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı için flaş karar! 0:00 / 0:00

Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olmak” suçundan yargılanan sanıklar Nazmi Mete Cantürk eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser Cantürk katıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Mahkemede, son savunmalarını yapan Nazmi Mete Cantürk, hakkındaki örgüt üyeliği suçlamalarını kabul etmedi. “Suç işlemedim. Böyle bir suçlamayla yargılanmak beni derinden yaraladı. Suçsuzum beraatımı istiyorum” dedi.

BERAATLARINI İSTEDİLER

Duruşmada konuşan sanıklar Sevim ve Kevser Cantürk de haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Beraatlarına karar verilmesini talep etti.

5 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Nazmi Mete Cantürk’ü “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne bilerek ve isteyerek yardım” suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme Nazmi Mete Cantürk’e uygulanan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına da karar verdi.

BERAAT ETTİLER

Mahkeme heyeti, Sevim ve Kevser Cantürk’ün ise delil yetersizliğinden beraatlarına karar verdi.