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        Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika haberi: ABD terör örgütü Suriye'de PKK ile tatbikat yaptı!

        ABD terör örgütü PKK ile tatbikat yaptı!

        Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin silahlı eğitimlerini sürdüren ABD ordusu, Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde teröristlerle ortak silahlı tatbikat düzenledi. Tatbikattan görüntülerde objektife yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 08:25
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        ABD terör örgütü PKK ile tatbikat yaptı!
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        Suriye'de Haseke kentinin kuzeydoğusunda, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kamışlı'da, ABD askerlerinin onlarca PKK/YPG'li teröristle yaptığı tatbikat, 15-17 Ağustos'ta gerçekleşti.

        UÇAK SAVARLAR VE ZIRHLI ARAÇLAR KULLANILDI

        AA'da yer alan habere göre ortak silahlı tatbikatta uçak savarlar, ABD yapımı Bradley zırhlı muharebe araçları ve çeşitli ağır silahlar kullanıldı.

        TERÖR ÖRGÜTÜNE SIK SIK EĞİTİM VERİYOR

        ABD Ordusu, Haseke’de Abdülaziz Dağı ile Deyrizor ilindeki el-Ömer ile Koniko petrol sahalarındaki üslerinde sık sık terör örgütü PKK/YPG’ye askeri eğitim veriyor.

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        #ABD PKK
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