Adalet Bakanı'ndan emekli amirallerin bildirisine tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 104 amiralin "Montrö Bildirisi"ne sert tepki gösterdi. Bakan Gül, bildiri için "Demokrasi adına üzücüdür" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Gül, 104 amiralin bildirisine tepki gösterdi.
Bakan Gül, "Demokrasi adına üzücüdür. Biz Türkiye'yi ileri götürelim, 2023 hedeflerine, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'muasır medeniyetler' seviyesine götürmek isterken, gerici, vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir. Demokrasimizi daha ileriye taşıyacağız. Bu karanlık zihniyetle mücadelemizi sürdüreceğiz. Hukuk çerçevesinde gerekli cevaplar verilecektir" dedi.
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