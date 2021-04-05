104 emekli amiral bildiri yayınladı arka arkaya tepki geldi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

104 emekli amiralin cumartesi gecesi yayınladıkları "Montrö bildirisi" başlıklı açıklama hükümet ve muhalefet çevrelerinden tepki çekerken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

104 emekli amiral "103 amiralden Montrö bildirisi" başlığıyla cumartesi gecesi bir bildiri yayınladı. Bildiriye imza atan 104 amiralin isimlerinin yer aldığı listede 53'üncü sıranın iki defa yazılmasından dolayı 103 amiral olarak kamuoyuna yansımıştı.

Bildiri sonrası; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bakanlar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, emekli amirallerin yayımladığı Montrö Bildirisi'ne sosyal medya hesaplarından sert tepki gösterdi. Diğer yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de açıklamalarıyla bildiriye tepki gösterdi.

MSB'DEN TEPKİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 104 emekli amiralin yayınladığı bildiri hakkında yapılan açıklamada, "Böyle bir bildiri demokrasimize zarardan başka bir işe yaramaz. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tam" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, 104 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki gösteren bir açıklama yayınladı. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan da yapılan açıklamada, "Biz buradayız. Devletimize, milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız" denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘104 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlanan bildiriyle ilgili re’sen soruşturma başlattı.

104 emekli amiralin yayınladığı bildiri sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "04/04/2021 tarihinde bazı internet sitelerinde ve sosyal medya mecralarında paylaşılan '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayımlandığı belirtilen bildiri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 316/1 maddesinde yazılı 'Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TOPLANTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değerlendirme toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra saat 18.00'de emekli amirallerin bildirisini değerlendirmek üzere toplanacak olan AK Parti MYK'ya da başkanlık edecek.

10 İSİME GÖZALTI, 4 İSİM İFADEYE ÇAĞRILDI

10 emekli amiral gözaltına alınırken, 4 isim için ise adreslerinde arama, el koyma işlemi yapıldı. Emekli amirallerden Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınırken; Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ifade vermeleri tebliğ edildi.