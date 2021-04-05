104 emekli amiral bildiri yayınladı arka arkaya tepki geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüncel104 emekli amiral bildirsi | SON DAKİKA: Tepkiler peş peşe geldi
ABONE OL

104 emekli amiral bildiri yayınladı arka arkaya tepki geldi

104 emekli amiralin yayınladıkları bildiriye arka arkaya tepkiler gelirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 10 isim gözaltına alındı, 4 isim ifadeye çağrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kurmaylarıyla değerlendirme toplantısı yapma kararı alırken, AK Parti MYK da toplanacak

104 emekli amiral bildirsi | SON DAKİKA: Tepkiler peş peşe geldi
104 emekli amiral bildiri yayınladı arka arkaya tepki geldi
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

104 emekli amiralin cumartesi gecesi yayınladıkları "Montrö bildirisi" başlıklı açıklama hükümet ve muhalefet çevrelerinden tepki çekerken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

104 emekli amiral "103 amiralden Montrö bildirisi" başlığıyla cumartesi gecesi bir bildiri yayınladı. Bildiriye imza atan 104 amiralin isimlerinin yer aldığı listede 53'üncü sıranın iki defa yazılmasından dolayı 103 amiral olarak kamuoyuna yansımıştı.

Bildiri sonrası; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bakanlar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, emekli amirallerin yayımladığı Montrö Bildirisi'ne sosyal medya hesaplarından sert tepki gösterdi. Diğer yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de açıklamalarıyla bildiriye tepki gösterdi.

MSB'DEN TEPKİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 104 emekli amiralin yayınladığı bildiri hakkında yapılan açıklamada, "Böyle bir bildiri demokrasimize zarardan başka bir işe yaramaz. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tam" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, 104 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki gösteren bir açıklama yayınladı. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan da yapılan açıklamada, "Biz buradayız. Devletimize, milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız" denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘104 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlanan bildiriyle ilgili re’sen soruşturma başlattı.

104 emekli amiralin yayınladığı bildiri sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "04/04/2021 tarihinde bazı internet sitelerinde ve sosyal medya mecralarında paylaşılan '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayımlandığı belirtilen bildiri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 316/1 maddesinde yazılı 'Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TOPLANTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değerlendirme toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra saat 18.00'de emekli amirallerin bildirisini değerlendirmek üzere toplanacak olan AK Parti MYK'ya da başkanlık edecek.

10 İSİME GÖZALTI, 4 İSİM İFADEYE ÇAĞRILDI

10 emekli amiral gözaltına alınırken, 4 isim için ise adreslerinde arama, el koyma işlemi yapıldı. Emekli amirallerden Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınırken; Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ifade vermeleri tebliğ edildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MEB duyurmuştu: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman?
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
5 Nisan Marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Hafta içi market çalışma saatleri nedir?
GÜNDEMMarketler hafta sonu açık mı?
65 yaş üstü yasak var mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri ve toplu taşıma yasağı nedir?
GÜNDEM65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkabilir mi?
Camide kilitli kaldı, polisi aradı
GÜNDEMNamaza gittiği camide kilitli kaldı
Son dakika haberi Terör örgütüne 'Özgür Kadın Hareketi' operasyonu!
GÜNDEMTerör örgütüne 'Özgür Kadın Hareketi' operasyonu!
75'E DAYANDI! Son dakika: İstanbul baraj doluluk oranı - İSKİ (5 Nisan)
GÜNDEMİSKİ'den önemli açıklama! Barajlarda son durum!
ŞOK BASKIN! Son dakika: Polisleri gördü, ikinci kattan atladı
GÜNDEMKumar oynarken basılan kadın 2. kattan atladı!
Husumetlisini başından vurdu
GÜNDEMHusumetlisini başından vurdu
Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? SMS ve E-Devlet ile seyahat izin belgesi başvuru alma ekranı burada
GÜNDEMSeyahat İzin Belgesi nasıl alınır?
Son dakika: FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon! 16 gözaltı
GÜNDEMAskeri mahrem yapılanmasına operasyon! 16 gözaltı