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Son dakika haberi Emekli amirallerin bildirisinde 10 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Cem Gürdeniz, Mustafa Özbey ve Kadir Sağdıç'ın da bulunduğu Montrö bildirisinde imzası olan 10 emekli amiralle ilgili gözaltı kararı aldı. Evlerinde arama başlatıldı.

GÖZALTI! Son dakika: Emekli amirallerin bildirisinde 10 gözaltı
Emekli amirallerin bildirisinde 10 gözaltı
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HABERTURK.COM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bildiri soruşturması kapsamında 10 emekli amiral gözaltına alınırken, 4 isim için gözaltı kararı verildi.

104 emekli amiralin yayınladığı bildiri sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "04/04/2021 tarihinde bazı internet sitelerinde ve sosyal medya mecralarında paylaşılan '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayımlandığı belirtilen bildiri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 316/1 maddesinde yazılı 'Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10 şüphelinin, üzerilerine atılı suçun niteliği ile delillerin yok edilmesinin önüne geçmek ve varsa başka şüphelilerin de ivedilikle tespit edilmesini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunması nedeniyle, 05.04.2021 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına / gözaltına alınmalarına yönelik talimat yazılmasına, arama / el koyma işlemi yapılmasına, 4 şüphelinin ise belirlenen adreslerindeki arama / el koyma işlemlerinin icrasından sonra yaş durumları göz önüne alınarak gözaltına alınmaksızın 3 gün içerisinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmelerinin kendilerine tebliğine karar verilmiştir."

14 İSİM İÇİN GÖZALTI KARARI

Bildiriyi hazırladıkları iddia edilen 14 emekli amiral hakkında gözaltı kararı verildi. 10 emekli amiral gözaltına alınırken, 4 isim için ise adreslerinde arama, el koyma işlemi yapıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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