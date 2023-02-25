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AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar açıklamalarda bulunuyor.

Tatar'ın açıklamaları şöyle:

"Bunu bağımsız bir deprem olarak görüyoruz. Bor'un Obruk beldesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremle aynı bölgeye düşüyor.

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin sonrasında 9 bin 470 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu çok büyük bir rakam. Düzenli bir azalma görmüyoruz. Bunun devam ederek, sona ermesini bekliyoruz. Artçı sarsıntıların 2 yıl sürmesini bekliyoruz. 3 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor.

Dün Pütürge ve bugün Bor depremleri bize, büyük depremlerden sonra hasarlı binalardan uzak durmanın önemi var. Bu depremler hasarlı binalarda yıkıma neden olabiliyor.

Bölgede ciddi bir travma yaşanıyor. Sahada çalışan birçok arkadaşımız bu yönde bilgi veriyor. Psikososyal destek ekiplerimiz yardımcı olmaya çalışıyor.

Bir depremin önceden bilinmesi söz konusu değil. Sosyal medya üzerinden gelen bilgilere itibar edilmemesi çok önemli.