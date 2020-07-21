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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis'e sundukları sosyal medya düzenlemesine ilişkin detayları açıkladı. Zengin, "Sosyal medya ile alakalı çalışmalarda bu sağlayıcılarının merkezleri yurtdışında. İki konuda problem çıkıyor. Mali muhataplık bulamayışımız ve bireysel olarak hakların ihlali konusunda hukukun yeterli yaptırımı ortaya koyamaması. Eğer burada var olmak istiyorlarsa, ülkemizin bir hukuk nizamı olduğu ve bu sorumlulukların yerine getirilmesidir" dedi.

Gazetecilere açıklama yapan AK Partili Zengin, sosyal medya düzenlemesine ilişkin şunları söyledi:

"İnsanların yaptıkları eylemlerden dolayı neticelerine katlanması gerekiyor. Hakarete küfüre son vermeyi hedefliyoruz. Kanunla birlikte yeni bir aktör oluşturuyoruz. Sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye'de temsilci belirlemelerini istiyoruz. Bir muhataplık oluşturmaya çalışıyoruz.

2007'de bir kanun düzenlememiz var. Bu kanunun bazı maddelerine ilave ve değişiklik getiriyoruz.

1. maddede sosyal medya ağ sağlayacısı tanımı yapıyoruz. 1 milyondan fazla üyeye sahip sosyal ağ sağlayıcılarına yükümlülükler getiriyoruz. Türkiye'de temsilci oluşturulmasını istiyoruz. Kimdir bu temsilci, bunun ilan edilmesi ve şeffaf mekanizma oluşturulması ve adreslerinin belli olmasını mümkün kılmak.

Eğer kişinin mahkemeye gitmeksizin bir ihlal düşünüyorsa, bir başvuru mekanizması oluşturmak ve temsilciden 48 saat içinde cevap bekliyoruz. Sebebinin de belirtilmesi gerekiyor.

Yapılan başvurularda 6 aylık sürelerle Türkçe raporlama istiyoruz. Raporlama olmazsa 10 milyon lira ceza olacak.

Eğer Türkiye'de temsilci bulundurmazlarsa 5 aşamalı yaptırım süreci var. Biz bu sosyal ağların kapanması taraftarı değiliz. Birincisi 10 milyon lira idari para cezası ve 30 günlük bekleme süresi. Eğer yine olmazsa 30 milyon lira bir ceza olacak. Sosyal ağ sağlayıcılara 3 aylık reklam vermeme cezası getirilecek. Bu da yerine getirilmezse kurum başkanı sulh ceza hakimliğine başvurabilecek ve yüzde 50 bant daraltma, yine hayata geçirilmezse yüzde 90 bant daraltma cezası verilebilecek. Bu mahkemelerin kararıdır. Eğer böyle bir karar verilirse erişim sağlayıcılar 4 saat içinde bu kararı yerine getirecek.

Eğer sosyal ağ sağlayıcı bu yaptırımın gereğini belirlerse para cezası 1/4 olarak tahsil edilecek ve reklam yasağı kalkacak.

Kullanıcıların kişilik haklarının ihlali durumunda 48 saatlik bir süreç olacak. Eğer cevap gelmezse 5 milyon TL ceza verilecek.

Hukuka aykırılığı tespit edilen sosyal ağ sağlayıcısında ortaya çıkan hak ihlalinde içerik kaldırılmazsa bundan görülen zarar kendisinden tazmin edilmesi istenecek.

Bundan sonra verilebilecek kararda erişim engeli kararı ya da o içeriğin engellenmesi kararı da verilebilecek.

İlgilinin talebiyle bazı internet siteleriyle isim eşleştirilmesi kaldırılacak."

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