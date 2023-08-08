Son dakika haberi Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş için İstanbul'a geliyor! Beşiktaş, bir süredir görüşme halinde olduğu Alex Oxlade-Chamberlain ile prensip anlaşmasına vardı. İngiliz futbolcunun bugün saat 16.30'da İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, İngiliz milli futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain ile prensip anlaşmasına vardı.

30 yaşındaki futbolcunun, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere bugün İstanbul'a geleceği öğrenildi. Oxlade-Chamberlain'i taşıyan uçağın saat 16.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.

PREMIER LİG'DE 235 MAÇ, 20 GOL, 28 ASİST Son 6 sezondur Liverpool forması giyen Oxlade-Chamberlain, Premier Lig kariyerinde 235 maça çıktı. İngiliz milli futbolcu bu karşılaşmalarda 20 gol atarken, 28 de asist yaptı. Tecrübeli orta saha, geçtiğimiz sezon ise sakatlığı nedeniyle sadece 13 maçta görev yaparken, 1 gol kaydetti. Futbola Southampton altyapısında başlayan Oxlade-Chamberlain, 2011'de 13.8 milyon euroya Arsenal'e transfer olurken, 2017 yılında ise 38 milyon euro bedel karşılığında Liverpool'a imza attı.