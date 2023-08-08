Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika haberi Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş için İstanbul'a geliyor! - Beşiktaş Haberleri

        Son dakika haberi Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

        Beşiktaş, bir süredir görüşme halinde olduğu Alex Oxlade-Chamberlain ile prensip anlaşmasına vardı. İngiliz futbolcunun bugün saat 16.30'da İstanbul'a geleceği öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, İngiliz milli futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain ile prensip anlaşmasına vardı.

        30 yaşındaki futbolcunun, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere bugün İstanbul'a geleceği öğrenildi. Oxlade-Chamberlain'i taşıyan uçağın saat 16.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.

        PREMIER LİG'DE 235 MAÇ, 20 GOL, 28 ASİST

        Son 6 sezondur Liverpool forması giyen Oxlade-Chamberlain, Premier Lig kariyerinde 235 maça çıktı. İngiliz milli futbolcu bu karşılaşmalarda 20 gol atarken, 28 de asist yaptı.

        Tecrübeli orta saha, geçtiğimiz sezon ise sakatlığı nedeniyle sadece 13 maçta görev yaparken, 1 gol kaydetti.

        Futbola Southampton altyapısında başlayan Oxlade-Chamberlain, 2011'de 13.8 milyon euroya Arsenal'e transfer olurken, 2017 yılında ise 38 milyon euro bedel karşılığında Liverpool'a imza attı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Trabzon'da artan kiralar düğünleri iptal ettiriyor
        Trabzon'da artan kiralar düğünleri iptal ettiriyor
        5 soruda bedelli askerlik...
        5 soruda bedelli askerlik...
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        İsviçre'de 2 binden fazla kadın AİHM'de dava açtı
        İsviçre'de 2 binden fazla kadın AİHM'de dava açtı
        Yalnızca 10 civarında körfez muturu kaldı
        Yalnızca 10 civarında körfez muturu kaldı
        Marmara ve Ege için kuvvetli poyraz uyarısı
        Marmara ve Ege için kuvvetli poyraz uyarısı
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Dünyayı uçaksız 10 yılda gezdi
        Dünyayı uçaksız 10 yılda gezdi
        Kapıcının tazminatını kim öder?
        Kapıcının tazminatını kim öder?
        Yasak yerde denize girmeye kalktı! Cankurtaran öldürüyordu!
        Yasak yerde denize girmeye kalktı! Cankurtaran öldürüyordu!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Beşiktaş'ta son dakika
        Beşiktaş'ta son dakika
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek