Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Futbolda şike davasında aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ahmet Çelebi'ye verilen beraatleri onadı.

Daire, 36 sanıklı davadan dosyası ayrılan sanıklar Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ahmet Çelebi'nin beraatlerine ilişkin yerel mahkeme kararına karşı, Trabzon Kulübü Derneğinin temyiz istemini karara bağladı.

Daire, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 4 sanık hakkında verilen beraatleri oy birliğiyle onadı.

ALİ KOÇ: ARTIK GÜVERTEDE PİSLİK KALMADI

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin kararına ilişkin FBTV'de açıklamalarda bulundu:

"Beklediğimiz karar çıktı. 27 Aralık 2021 tarihi, Fenerbahçe'nin tarihi günlerinden biridir. 3 Temmuz 2011'de başlayan süreç, tam 10 sene sonra zaman aşımına birkaç ay kala nihayet açıklanmıştır. Bunu, büyük bir sevinçle karşılıyoruz. Her zaman haklıyız dedik ama bu süreci buraya getirene kadar büyük bir mücadele verdik. Bugün, hukuksuzluğa karşı, hukukun galip geldiği bir gündür. Hakkı yenenler, kazanmıştır.

Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun. O günlerde çok yalnız bırakıldık. Bu camia, kendi duruşuyla, kendi gerçekleriyle yapayalnız dimdik ayakta durdu. Başka camialar bunu yaşasaydı bu kadar sağlam duramazdı. Fenerbahçe, 7'den 77'ye müthiş bir mücadele verdi. Fırtınalar, tekneyi yıpratır ama güverteleri de temizler. Bizde de aslında bu oldu. Çok büyük darbe yedik ama güvertede pislik kalmadı.

MASUMİYETİMİZ KANITLANMIŞTIR

Stadyumda, sokaklarda, adliyelerin önünde, Silivri'de mücadele verdi. Gaz yedik, dayak yedik, aşağılandık ama hiçbir zaman yılmadık. Masumiyetimiz hukuk kararıyla kanıtlanmıştır. Artık kimse lam cim etmesin. Bazı kesimler bir karar vermeli. Yüce Türk adaleti, bu kesimlerin bir karar vermesi lazım. Terör örgütünün mü, devletin mi yanında olacaklar.

Bundan sonra da mücadele var. Bu iş bitmiyor. Bu terör örgütünün bize yaptıklarından faydalanan, Fenerbahçe yerde, biz de vuralım diyen bir sürü insan oldu. TV'lere çıkan, bu terör örgütünün yanında duran, övgüler düzen bir sürü insan vardı.

Sayın Cumhurbaşkanım, içiniz rahat olsun. Biz aynı şekilde duruşumuzdan hiç taviz vermeden, hayatımız ve yolumuza kendi ilkelerimiz, değerlerimiz çerçevesinde devam edeceğiz. Bu süreçte sizin de göstermiş olduğunuz liderlik önemlidir. Biz mektup yazdık Cumhurbaşkanımıza, bu sürecin 10. yılında. Kendisi de sağ olsunlar, mektubumuza cevap verdiler. O mektupta da çok kıymetli ve değerli sözler yer almaktadır. Satır aralarında çok önemli mesajlar var.

— Habertürk Spor (@HTSpor) December 27, 2021

Ben Cumhurbaşkanımıza buradan saygıyla, sevgiyle şükranlarımı sunuyorum. Bu mektup çok değerlidir. Tarihi niteliği vardır. Müzemizde her zaman yer alacaktır. Yaşadıklarımızı çok güzel özetleyen bir mektuptur.

ŞİMDİ HESAP ZAMANI

Fenerbahçe neler çekti ama şimdi bunu yapanlar da çekecek. Şimdi hesap zamanı. Bu kupa bizimdir, zaten bizimdi ve bizimle de kalacak. Artık bunları geçelim. Futbol bir oyun sonuçta. Daha fazla gençlerimize zarar vermeyelim, sorumlu davranalım, hazmedelim ve hayatımıza devam edelim. Benim dediğim hesap zamanı, sadece finansal açıdan değil, manevi açıdan ki bu daha da önemli. Biz, bunun peşinden koşmazsak sorumsuz davranmış oluruz. Ben buna helalleşme diyorum."

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