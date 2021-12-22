Ligde son galibiyetini 7. haftada Beşiktaş karşısında 2-1'lik skorla alan siyah-beyazlı ekip, daha sonra çıktığı 11 müsabakada 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Bu süreçte iç sahada 5 maçta 1 beraberlik, 4 yenilgi alan Altay, dış sahada ise 6 müsabakada 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.

Ligde 18 puanla 16. sırada bulunan Altay, bugün Çaykur Rizespor'un Demir Grup Sivasspor'u yenmesi halinde düşme hattına gerileyecek.

Daha önce yine Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Atakaş Hatayspor karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan siyah beyazlı ekip, dün de 1-0 üstünlük kurduğu Trabzonspor karşılaşmasından puansız ayrıldı.

Altay'da dün takımının tek golünü atan Cebrail Karayel, siyah-beyazlı ekipte bu sezon gol atan 12. farklı isim oldu.

İlk yarının son maçında 25 Aralık Cumartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Altay daha sonra Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 30 Aralık Perşembe günü Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşacak.