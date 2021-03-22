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Son dakika haberi Ankara Barosu, İstanbul Sözleşmesi kararını Danıştay'a taşıdı

Ankara Barosu, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedimesi kararını Danıştay'a taşıdı. Barodan yapılan açıklamada, "Fonksiyon gasbı nedeniyle yok hükmünde olduğu ve Anayasanın 104. maddesine aykırılık taşıdığı iddiası ile Danıştay’da dava açılmıştır" denildi

SON DAKİKA: İstanbul Sözleşmesi kararı Danıştay'a taşındı - Haber
Ankara Barosu, İstanbul Sözleşmesi kararını Danıştay'a taşıdı
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Ankara Barosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla feshedilen İstanbul Sözleşmesi kararını Danıştay'a taşıdı.

Ankara Barosu'nda Danıştay'a yapılan başvuru hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Baromuz tarafından, kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesine dayanılarak feshedilmesine dair “19.03.2021 tarih ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın; fonksiyon gasbı nedeniyle yok hükmünde olduğu ve Anayasanın 104. maddesine aykırılık taşıdığı iddiası ile Danıştay’da dava açılmıştır. Dava dilekçesinde, ayrıca dava konusu kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. maddesinin ilgili kısımlarının Anayasaya aykırılığı itirazında da bulunulmuştur. Dava, Danıştay 10. Dairesinin 2021/1493 E. Sayılı dosyasında görülecektir" denildi.

CUMHURBAŞKANI KARARI İLE AYRILMIŞTI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açılan ve bu yüzden İstanbul Sözleşmesi olarak anılan Sözleşme, 8 Mart 2012'de Resmi Gazete'de yayınlanmış, Ağustos 2014'te yürürlüğe girmişti. İstanbul Sözleşmesi, 12 bölüm ve 81 maddeden oluşuyordu.

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