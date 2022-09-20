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Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Antalya açıklarında 283 göçmen kurtarıldı!
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Son dakika haberi Antalya açıklarında 283 göçmen kurtarıldı!

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Antalya açıklarında acil yardım çağrısında bulunan 283 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Son dakika: Antalya açıklarında 283 göçmen kurtarıldı!
Antalya açıklarında 283 göçmen kurtarıldı!
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Antalya açıklarında Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde 283 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "19 Eylül 2022 tarihinde saat 20.41’de, Antalya ili Kaş ilçesi 100 deniz mili mesafede (yaklaşık 180 km) içerisinde çok sayıda göçmen bulunan bir tekneden acil yardım çağrısı (MAYDAY) alınmış, derhal bölgede bulunan tüm gemilere acil yardım çağrısı iletilerek olay mahalline en yakın mesafede bulunan bir ticari gemi ile irtibat kurulmuş ve bahse konu tekneye ivedilikle yardım edilmesi bildirilmiştir" denildi.

Yapılan acil yardım çağrısı ile eş zamanlı olarak olay mahalline derhal 4 Sahil Güvenlik Botu görevlendirilirken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile kurulan koordine neticesinde bölgede seyir halinde bulunan 1 fırkateyn ve 1 korvetin de sevk edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da 1 İHA görevlendirildi.

Kurtarma çalışmaları sonucunda 283 göçmen ticari gemiye alınarak Antalya'ya getirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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