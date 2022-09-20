Antalya açıklarında 283 göçmen kurtarıldı! 0:00 / 0:00

Antalya açıklarında Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde 283 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "19 Eylül 2022 tarihinde saat 20.41’de, Antalya ili Kaş ilçesi 100 deniz mili mesafede (yaklaşık 180 km) içerisinde çok sayıda göçmen bulunan bir tekneden acil yardım çağrısı (MAYDAY) alınmış, derhal bölgede bulunan tüm gemilere acil yardım çağrısı iletilerek olay mahalline en yakın mesafede bulunan bir ticari gemi ile irtibat kurulmuş ve bahse konu tekneye ivedilikle yardım edilmesi bildirilmiştir" denildi.