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Antalya açıklarında ticari gemi battı; 5 personel kurtarıldı, 9'u aranıyor

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında yabancı bandıralı ticari gemi battı. Gemideki 5 personel kurtarıldı, kayıp 9 personel için arama-kurtarma çalışması başlatıldı

Son dakika gelişmesi: Antalya açıklarında gemi battı ihbarı! Ekipler bölgeye yönlendirildi
DHA

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kumluca açıklarında yabancı bandıralı 'Joe 2' adlı ticari geminin battığı ihbarı sonrası bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı arama-kurtarma ekiplerinin yönlendirildiğini açıkladı.

DHA'nın haberine göre 14 mürettebatın bulunduğu gemide; 2 personelin denizden Sahil Güvenlik helikopteriyle kurtarıldığını ve Finike Devlet Hastanesi'ne getirildiğini aktaran Vali Yazıcı, 3 personelin de diğer ticari gemilerce kurtarıldığını, 9 personelin arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada da şu bilgiler verildi: "5 Nisan 2023 tarihinde saat 03.47'de Antalya ili Kumluca ilçesi açıklarında, İskenderun'dan İzmail/Ukrayna'ya intikal etmekte olan Gine Bissau bayraklı bir ticari geminin batmak üzere olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede bulunan tüm gemilere genel acil yardım çağrısı yapılmış ve olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Korveti, 7 Sahil Güvenlik Botu, 2 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı sevk edilmiştir. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen 2 kişi kurtarılarak Finike'de acil sağlık ekibi personeline teslim edilmiş, 3 kişinin bölgede seyir halinde bulunan bir ticari gemi tarafından kurtarıldığı bilgisi alınmıştır. Arama kurtarma faaliyetlerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 2 fırkateyn ve 2 helikopter ile destek verilmektedir. Gemide Suriye uyruklu toplam 14 mürettebat olduğunun tespit edilmesi üzerine kayıp olan 9 mürettebatın bulunması maksadıyla başlatılan arama kurtarma faaliyetine devam edilmektedir. Olay ile ilgili Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."

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