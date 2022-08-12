Antalya'da bir banka müdürü rehin alındı! 0:00 / 0:00

AA

Son dakika... Antalya'nın Kepez ilçesinde bir banka şubesi müdürünün rehin alındığını bildirildi.

AA'da yer alan habere göre ilçede Mısır Çarşısı yanında bir banka şubesine giren silahlı kişinin, şube müdürünü rehin aldığı öğrenildi.

Fotoğraflar: DHA

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Çelik yelek giyerek tedbir alan ekipler bankanın etrafına güvenlik şeridi çekti.

DHA'nın haberine göre olayda bir kişi bankaya girip hesabında işlem yapmak istediğini söyledi. Ardından da banka müdürünü rehin aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ile zanlı arasında müzakereler başladı. Zanlının polisten 15 dakikalık bir süre istediği, ancak bu süre sonunda herhangi bir gelişme olmadığı kaydedildi. Emniyet güçlerinin de olası bir müdahale için hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.