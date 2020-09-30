İHA

Antalya'da Kaybolduktan 13 gün sonra bıçaklanmış cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan Duygu Çelikten'in katil zanlısı Fethiye'de yakalandı.

İHA'nın haberine göre, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 6 Eylül’de evinden ayrıldı. Doğu Garajı bölgesine fatura yatırmak için gelen Çelikten'i komşusu Veli Ü., annesinin hastanede olduğunu söyleyerek otomobiline aldı. İkiliden bir daha haber alınamadı. Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten için ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Eylül Cumartesi günü Çelikten'in cansız bedenini Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaklaşık 40 santimetre derinliğinde toprağa gömülü halde buldu. Üzeri taşlarla kapatılan cansız bedende bıçak darbeleri olduğu ve bedenin çürümeye başladığı belirlendi. Cansız bedenin olduğu bölgeye stabilize yoldan ulaşılırken, şüpheli ya da şüphelilerin cansız bedeni yaklaşık 300 metre ormanın içinde taşıdıkları tespit edildi. Genç kadının cenazesi ise, 22 Eylül Pazar günü gözyaşları arasında Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili şüpheli ve şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Çelikten'in sevgilisi ve katil zanlısı olduğu ileri sürülen Veli Ü.'yü her yerde arayan Antalya polisi, zanlıyı Muğla'nın Fethiye ilçesinde saklandığı evde yakalayarak Antalya'ya getirdi. Şüphelinin sorgunun devam ettiği bildirildi.