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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Avcılar'da araç direğe çarptı! 5 yaya yaralandı

        Son dakika haberi Araç direğe çarptı! 5 yaya yaralandı

        Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak devrilmesi sonucu direk altında kalan 5 yaya yaralandı. Olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 14:50 Güncelleme: 29.06.2024 - 15:14
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        Araç direğe çarptı! 5 yaya yaralandı
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        Avcılar'da kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu yan yolda Ankara istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak önce aydınlatma direğine, ardından kaldırımdaki yayalara çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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        Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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