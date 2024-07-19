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        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti

        Antalya'nın Kemer ilçesinde kendisine ait 'Alber' adlı tekneden inerken suya düşen ve motor pervanelerinin çarpması sonucu ağır yaralanarak ilçedeki özel bir hastaneye götürülen ATSO Başkanı Ali Bahar, yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 13:08 Güncelleme: 19.07.2024 - 13:24
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        ATSO Başkanı Ali Bahar, tekne kazasında hayatını kaybetti
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu ağır yaralanan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, hastanede hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre aynı zamanda Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığı yapan Bahar, teknede yaşadığı kaza nedeniyle ağır yaralandı.

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        İhbar üzerine marinaya gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Bahar, tedaviye alındı.

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        Bahar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Bahar'ın kendi teknesiyle hareket halindeyken denize düştüğü ve pervaneye çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

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        #ATSO
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