Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, İstanbul Emniyeti Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde olaya karıştıkları tespit edilen Y.D., K.D., N.K., H.Ş. ve M.E.K. isimli şüpheliler aynı gün kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin olayda kullandığı tespit edilen 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 9 adet fişek, 20 adet kocan ve 1 adet demir parçası da ele geçirildi.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YORUMLAR